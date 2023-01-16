К жителям карельского поселка пришла рысь

Жительнице поселка Эссойла удалось сделать фото молодой рыси. Животное находилось недалеко от проезжей части на территории населенного пункта.

«Я вчера в семь часов вечера сделала это фото. Это молоденький котенок рыси. Он даже не испугался, когда я его позвала. Вел себя достаточно спокойно. Я на машине ехала, была бы пешком, не знаю, как бы мы друг на друга реагировали»,

- рассказала Оксана Захарова.

По мнению девушки, рысенок выглядел упитанным. Свое фото она опубликовала в группе «Подслушано и подсмотрено в Эссойле» «ВКонтакте», где сразу нашлось несколько откликов.

«Хороша такая киса! Повезло увидеть, но встречи не хочется. Нехорошо, что пришла в поселок», - пишут подписчики. // фото группа ВК