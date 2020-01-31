К воскресенью в Петрозаводске резко потеплеет

Синоптики обещают резкое потепление в Петрозаводске к воскресенью. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

По данным прогнозирующих организаций, в субботу в столице Карелии сохранится морозная погода. Столбик термометра будет держаться на отметке -10-12 градусов.Ожидается небольшой снег.

А вот уже в воскресенье температура воздуха поднимется до +1. Также пройдет небольшой снег, ветер юго-западный, 4-10 м/с.