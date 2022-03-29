29 марта 2022, 17:07
Johnson & Johnson приостановит поставки средств гигиены в Россию
Компания подтвердила обязательства по поставкам лекарств в нашу страну
Американская компания Johnson & Johnson объявила о приостановке ввоза своих средств личной гигиены в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.
«Мы приняли решение приостановить поставки наших средств личной гигиены в Россию», - говорится в сообщении.
В то же время, Johnson & Johnson подтверждает обязательства по поставке лекарств и медицинского оборудования в нашу страну.
В числе наиболее известных торговых марок компании - Johnson's baby, o.b., Clean & Clear, Reach. Фото: AP Photo / Matt Rourke