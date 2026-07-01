JEAST - твоя природа

Импортозамещение на уровне мировых брендов от предпринимателя Романа Гольцева

Известные бренды, ушедшие с российского рынка, оставили за собой относительно пустое поле и свободную нишу, что помогло перезапуститься и дать старт для развития отечественным маркам. На смену массовости, все больше приходит концепция осознанного потребления и приоритетом становится качество. У людей остро обострилась потребность в ощущении безопасности. Чувство связи с родным краем выходит на новый уровень. Считать эту тенденцию и перевести ее в сферу легкой промышленности удалось немногим.





Роман Гольцев стал одним из таких людей. Опытный предприниматель уже 30 лет создает одежду. Легендарный для Петрозаводска молодежный магазин Amigo, LTB, Jeans Street, собственная марка JST. Его рекламные кампании, которые отличались креативностью и нестандартным мышлением, всегда шумели в СМИ. Чего только стоит акция “эту страну изменят люди не в костюмах”, на которую в свое время обратил внимание Рашид Нургалиев.





Сегодня Роман объявил о ребрендинге и старте проекта JEAST. JEAST - это по-взрослому, это новый виток развития для JST. Новая глава со своими ценностями и идейным смыслом. JEAST это одежда про нас, про каждого человека. Вдохновившись духом родного края, создатель заложил его образ в концепцию бренда. JEAST - это гармония природы: внутренней природы человека, которая дает силы и опору, и прекрасного окружающего мира - могущественного и умиротворяющего. JEAST дарит свободу каждому вашему движению благодаря простому и функциональному крою. Мы создаем стиль, где качество заключено в каждой детали.



Вместе с ребрендингом JEAST представляет новую коллекцию, которая посвящена Карелии. Вы сможете прочувствовать места силы, наполниться энергией и ощутить дух свободы. Природные оттенки, сочетаемость вещей между собой, базовый гардероб и долговечность - все это вы можете видеть в новой коллекции.

Идея концентрации на какой-то теме очень популярна в наше время, когда люди устают от обилия информации и вещей вокруг. Приятно расслабиться и получить готовое лаконичное решение, которое гарантированно прослужит долгое время. Приглашаем вас посетить магазины JEAST и самостоятельно оценить дух карельского бренда, а также проникнуться силой природы и умиротворения.

На правах рекламы. ИП Гольцев Роман Вячеславович, ИНН 10010086451