Известный российский хоккеист умер в 33 года

Бывший хоккеист клубов КХЛ Кирилл Лебедев умер в возрасте 33 лет. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, спортсмен отвозил своих детей в детский сад. В автомобиле у него остановилось сердце.

В Континентальной хоккейной лиге Лебедев выступал за магнитогорский и новокузнецкий «Металлурги», «Сочи», «Сибирь» и «Куньлунь». Последним его клубом был шведский «Борас». © «Петрозаводск говорит»