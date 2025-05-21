21 мая 2025, 16:38
Известный российский хоккеист умер в 33 года
У бывшего хоккеиста клубов КХЛ остановилось сердце
Фото: unsplash.com / Chirag K
Бывший хоккеист клубов КХЛ Кирилл Лебедев умер в возрасте 33 лет. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным источника, спортсмен отвозил своих детей в детский сад. В автомобиле у него остановилось сердце.
В Континентальной хоккейной лиге Лебедев выступал за магнитогорский и новокузнецкий «Металлурги», «Сочи», «Сибирь» и «Куньлунь». Последним его клубом был шведский «Борас». © «Петрозаводск говорит»