Известный фотограф попросил мэрию не сносить «дом» семейства дроздов

Известный в Карелии фотограф Игорь Подгорный попросил городских чиновников не рубить дерево на Левашовском бульваре, где птицы свили гнездо и уже выкармливают птенцов. Б этом сообщается в паблике «Живой Петрозаводск».

Петрозаводчанин за час обнаружил на бульваре, который собираются кардинально благоустроить, три гнезда. Одно из них дрозды свили на дереве, которое помечено белой краской и должно пойти под снос.

Житель столицы Карелии поддерживает благоустройство бульвара, но не понимает, почему специалисты городского управления благоустройства и экологии разрешают сносить деревья в мае, когда пернатые сидят в гнездах и выкармливают потомство.

Игорь Подгорный рассказал, что на дереве с «домиком» птиц разместили плакат.

«На этом дереве живет семья дроздов со своими детьми. Это их дом. Они не могут его защитить, а мы можем! Пожалуйста, не сносите это дерево, пока птенцы не улетят!»

- гласит самодельный плакат.

Петрозаводчанин надеется, что, хотя бы так на время удастся остановить людей с пилами, чтобы птицы вывели потомство.

По словам фотографа, Левашовский бульвар – излюбленное место гнездования. Здесь живут дрозды, вороны, поползни, пищухи, синицы. Мелкие птицы гнездятся в трещинах в стволах деревьев, именно эти насаждения в первую очередь идут «под нож». Ему не известно, были ли гнезда на деревьях, которые уже снесли, и проверял ли хоть кто-то наличие гнезд на деревьях до начала работ. По словам Подгорного, такая ситуация происходит не первый раз. В 2019 году в мае на бульваре также сносили деревья, когда птицы выводили птенцов, несколько «жилищ» горожанам удалось уберечь.

Как в этом году изменится Левашовский бульвар? Пешеходную зону хотят замостить бело-розовым гранитом, установить новые скамейки, на фонарях заменить плафоны. На бульваре спилят 40 аварийных деревьев и собираются высадить 200 саженцев. (фото vk.com)