Разгуливающую по улицам Петрозаводска лошадь сняли на видео

Живность все чаще встречают на дорогах Петрозаводска. Недавно на Ключевой проезжую часть перебегала рыжая плутовка, а сегодня на старой Кукковке перекресток перешла лошадь.

Короткую зарисовку из жизни городских автомобилистов выложили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Машины замедлились, и лошадь перешла перекресток улиц Ломоносова и Ульянова. Рядом стояли два автомобиля, а поблизости двое мужчин, которые о чем-то беседовали. В комментариях сообщили, что это жеребенок, его отловили.