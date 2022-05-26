26 мая 2022, 15:23
Разгуливающую по улицам Петрозаводска лошадь сняли на видео
На старой Кукковке лошадь заметили на перекрестке двух дорог
Живность все чаще встречают на дорогах Петрозаводска. Недавно на Ключевой проезжую часть перебегала рыжая плутовка, а сегодня на старой Кукковке перекресток перешла лошадь.
Короткую зарисовку из жизни городских автомобилистов выложили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Машины замедлились, и лошадь перешла перекресток улиц Ломоносова и Ульянова. Рядом стояли два автомобиля, а поблизости двое мужчин, которые о чем-то беседовали. В комментариях сообщили, что это жеребенок, его отловили.