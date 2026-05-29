Изменилось расписание движения судов до острова Кижи

Уехать на остров Кижи можно будет в пятницу вечером, а вернуться в Петрозаводск — в воскресенье

С 1 июня внесены изменения в расписание движения судов по маршруту Петрозаводск — остров Кижи — Петрозаводск с заходом в деревню Лонгасы (Сенная Губа), сообщили в паблике Минтранса Карелии.

По данным источника, рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. Отправление с острова будет происходить в 14:30, прибытие в Сенную Губу — в 14:45, а в столицу Карелии — в 16:00.

В обратном направлении суда будут отправляться из Петрозаводска в 17:00, прибывать в Сенную Губу в 18:00, а на остров — в 18:30.