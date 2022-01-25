Изменилось расписание движения автобуса Петрозаводск-Суоярви

Изменилось расписание движения автобусов по маршруту Петрозаводск-Суоярви. Об этом сообщает сайт «Петрозаводск транспортный».

Так, с 22 января по 19 февраля рейс отправлением из Петрозаводска в 18:30 будет выполняться только по пятницам и воскресеньям. Из Суоярви автобус выезжает в 14:30.

Рейс отправлением из Петрозаводска в 11:00 (из Суоряви в 7:00) по субботам и воскресеньям выполняться не будет. Фото pixabay.com/balticmedia