Из-за роста цен на бензин начали возбуждать дела

Уже несколько дел возбудила ФАС из-за роста цен на топливо. Нарушения закона «О защите конкуренции» выявили в трех регионах, сообщили 29 сентября в пресс-службе ведомства.

В частности, Белгородское УФАС возбудило дело в отношении «Осколнефтеснаб», Ростовское УФАС - против «Газпромнефть-Региональные продажи». Ставропольское УФАС возбудило дела в отношении «Гудвил-А» и «Реалграмм».

Эти компании продавали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене.

Краснодарское УФАС возбудило дело в отношении «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара» и «Славянск ЭКО» - в управлении считают, что компании заключили антиконкурентное соглашение.

Дагестанское УФАС возбудило дело в отношении Ассоциации владельцев автозаправочных станций по признакам незаконной координации экономической деятельности. // фото: IADE-Michoko/ pixabay.com