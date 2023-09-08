Из-за России в столовой финского парламента больше не продают Pepsi

Напитки Pepsi, Dew, 7up и Mountain убрали из столовых финского парламента. Их больше не продают, потому что компания PepsiCo не ушла с российского рынка, пишет Helsingin Sanomat.

Жалобу написал один из депутатов, к его мнению прислушались и убрали популярную продукцию с витрин. Газировки от PepsiCo заменили на напитки конкурента - Coca-cola.

По этим же причинам уже давно не продают шоколадные батончики M&M's, Snickers, Twix, Milky Way. // фото: priyampatel4/pixabay.com