Из-за пожара из девятиэтажного дома в Сегеже эвакуировали людей

Вечером 9 октября на пульт пожарно-спасательной службы Сегежи поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме на улице Спиридонова. Это было в 18:16, рассказал близкий к МЧС Карелии источник.

Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета были уже на месте происшествия. Оказалось, что в первом подъезде на восьмом этаже горит электрощиток.

Едкий черный дым создал реальную угрозу людям. Используя средства индивидуальной защиты для органов дыхания, пожарные без промедления приступили к их спасению. За короткое время в безопасное место вывели двоих детей и 10 взрослых.

После того, как жизням людей ничего не угрожало, профессионалы быстро справились с огнем. В результате пожара никто не пострадал. Огнем был поврежден только электрощиток. Сейчас по данному пожару проводится проверка. // фото: pixabay.com