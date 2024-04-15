Из-за обильных осадков затвор на Лососинской плотине подняли на 10 см

Паводковая обстановка в Карелии на данный момент не критичная. Об этом сообщили в правительстве республики, но добавили, что затвор на Лососинской плотине все же решили поднять.

Сейчас уровень воды в Лососинке составляет 103 сантиметра, при том, что критичная отметка – это 200 сантиметров. Запас пока есть, но из-за обильных дождей затвор на Лососинской плотине решили поднять на 10 сантиметров, то есть до 115 сантиметров.

Сейчас уровень воды на плотине составляет 183,93 метра. Пропуску вод ничего не мешает, так как лед на реке почти растаял.

Однако так как погода может преподнести любой сюрприз, глав администраций попросили усилить контроль за паводковой обстановкой на местах. // фото: правительство Карелии