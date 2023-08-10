Из квартиры жительницы Петрозаводска украли крупную сумму

В полицию Петрозаводска обратилась жительница города. Она рассказала, что из ее квартиры пропали деньги - 180 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, их семья собиралась купить автомобиль. Накопления хранились в квартире, но когда они понадобились, на месте денег не было.

Под подозрение попал муж сестры заявительницы. Оказалось, что 30-летний мужчина в один из дней зашел в гости к родственникам и на какое-то время остался один. Не устояв перед соблазном, горожанин похитил деньги и затем потратил их.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. // Фото «Петрозаводск говорит»