Из Карелии отправлена крупная партия лесоматериалов в 24 страны мира

В январе лесозаготовители Карелии экспортировали в 24 страны мира порядка 167,5 тыс. кубических метров древесины. Вся крупная партия прошла проверку Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Отобранные образцы подкарантинной продукции были отправлены на лабораторные исследования в Карельский филиал Всероссийского центра карантина растений. На основании заключений о фитосанитарном состоянии сотрудники ведомства выдали более 4,4 тыс. сертификатов.

После чего карельские лесоматериалы отправились в Египет, Израиль, Китай, Бельгию, Нидерланды, Индию, Кувейт и другие страны. Фото: pixabay.com