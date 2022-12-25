25 декабря 2022, 16:49
Итоги республиканских соревнований по лыжным гонкам подвели на Кургане
Второй день Кубка и Первенства Карелии прошел в Петрозаводске
Второй день на Кургане лыжники Карелии оспаривают право называться лучшими. Проходят республиканские соревнования по лыжным гонкам, сообщили в Минобразования и спорта РК.
Кубок и Первенство Карелии посвящены памяти Заслуженного тренера России Петра Богданова. Лыжники соревнуются в гонках классическим стилем.
Золотые медали получили Ирина Мещерякова, Софья Хлопаева, Николай Миронов, Егор Каразанов, Корней Корнев, Анастасия Сидорова, Анна Корякова и Егор Демачев. // фото: vk.com/minsportkareli