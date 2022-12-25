Итоги республиканских соревнований по лыжным гонкам подвели на Кургане

Второй день на Кургане лыжники Карелии оспаривают право называться лучшими. Проходят республиканские соревнования по лыжным гонкам, сообщили в Минобразования и спорта РК.

Кубок и Первенство Карелии посвящены памяти Заслуженного тренера России Петра Богданова. Лыжники соревнуются в гонках классическим стилем.

Золотые медали получили Ирина Мещерякова, Софья Хлопаева, Николай Миронов, Егор Каразанов, Корней Корнев, Анастасия Сидорова, Анна Корякова и Егор Демачев. // фото: vk.com/minsportkareli