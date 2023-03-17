17 марта 2023, 10:08
Политика

Итоги инициативного бюджетирования в Пряжинском  районе

Действия федеральной программы видны почти во всех поселениях района

На прошедшем прямом эфире в рамках проекта «ЦУР объясняет» глава 
Пряжинского муниципального района Оксана Гаврош рассказала о том, как 
программа инициативного бюджетирования улучшила городскую среду в 
Чалнинском, Эссойльском и Пряжинском сельских поселениях. 

Резюмируя, глава Пряжинского района отметила, что программа помогла 
проектам по ремонту и устройству пешеходных дорожек в Пряже. Также 
помогла Эссойльскому сельскому поселению с реализацией проекта по 
ремонту сельской муниципальной дороги. А в Чалне на деньги программы 
смогли модернизировать уличное освещение. 

«В текущем году район не остался в стороне, и поселения нашего района 
подали заявки для участия в программе инициативного бюджетирования. 
Мы предполагаем, что будут удовлетворены заявки наших поселений и нам 
удастся реализовать проекты по «Комфортной городской среде»(9.36) + 
(11.40) Надеемся, что в следующем году наш район будет более активно 
участвовать в подобных проектах», – рассказала Оксана Гаврош.

Полный эфир смотрите по ссылке.

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
«ЦУР Объясняет»
оксана гаврош
Пряжинский район