Итоги инициативного бюджетирования в Пряжинском  районе

На прошедшем прямом эфире в рамках проекта «ЦУР объясняет» глава

Пряжинского муниципального района Оксана Гаврош рассказала о том, как

программа инициативного бюджетирования улучшила городскую среду в

Чалнинском, Эссойльском и Пряжинском сельских поселениях.

Резюмируя, глава Пряжинского района отметила, что программа помогла

проектам по ремонту и устройству пешеходных дорожек в Пряже. Также

помогла Эссойльскому сельскому поселению с реализацией проекта по

ремонту сельской муниципальной дороги. А в Чалне на деньги программы

смогли модернизировать уличное освещение.

«В текущем году район не остался в стороне, и поселения нашего района

подали заявки для участия в программе инициативного бюджетирования.

Мы предполагаем, что будут удовлетворены заявки наших поселений и нам

удастся реализовать проекты по «Комфортной городской среде»(9.36) +

(11.40) Надеемся, что в следующем году наш район будет более активно

участвовать в подобных проектах», – рассказала Оксана Гаврош.

Полный эфир смотрите по ссылке.