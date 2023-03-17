Итоги инициативного бюджетирования в Пряжинском районе
На прошедшем прямом эфире в рамках проекта «ЦУР объясняет» глава
Пряжинского муниципального района Оксана Гаврош рассказала о том, как
программа инициативного бюджетирования улучшила городскую среду в
Чалнинском, Эссойльском и Пряжинском сельских поселениях.
Резюмируя, глава Пряжинского района отметила, что программа помогла
проектам по ремонту и устройству пешеходных дорожек в Пряже. Также
помогла Эссойльскому сельскому поселению с реализацией проекта по
ремонту сельской муниципальной дороги. А в Чалне на деньги программы
смогли модернизировать уличное освещение.
«В текущем году район не остался в стороне, и поселения нашего района
подали заявки для участия в программе инициативного бюджетирования.
Мы предполагаем, что будут удовлетворены заявки наших поселений и нам
удастся реализовать проекты по «Комфортной городской среде»(9.36) +
(11.40) Надеемся, что в следующем году наш район будет более активно
участвовать в подобных проектах», – рассказала Оксана Гаврош.
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