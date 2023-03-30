Истощенный тигр напал на тракториста под Хабаровском, он в реанимации

На тракториста в Хабаровском крае внезапно набросился амурский тигр. Это случилось 28 марта примерно в 40 километрах от Мухена, на территории лесозаготовительного участка, передает РИА Новости.

Мужчина занимался с техникой, когда появился хищник. Из когтей человека буквально вырвали товарищи. Пострадавшего увезли в реанимацию краевой больницы.

У него травматический шок, многочисленные переломы, открытая травма груди. По данным источника «Известий», тигр почти отгрыз трактористу руку, ее ампутировали.

Известно, что хищнику около пяти лет, он сильно истощен. Сейчас тигр находится в Центре реабилитации. // фото: кuritafsheen77/ freepik.com