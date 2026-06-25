История одной ночи: коллекция творческих откровений

28 февраля впервые на сцене Карельской филармонии будет звучать музыка при свечах(6+)

Кто-то скажет: «А как же концерты барочной музыки? Там ведь тоже были канделябры со свечами?» Действительно были, но их было лишь два, и они стояли возле сцены. А 28 февраля десятки свечей будут освещать своим магическим сиянием саму сцену. А самое главное – это атмосфера поэзии и музыки ночи.

Что есть ночь? Каждый человек ответит на этот вопрос по-своему. Ночь – это тишина, что обволакивает душу, даруя покой. Это любовь, что рождается в шёпоте звёзд и тепле прикосновений. Это откровение, которое приходит, когда мир засыпает, а сердце говорит громче. Это страсть, что разгорается в темноте, как пламя, которое нельзя укротить. Это одиночество, которое учит нас слышать себя. Это надежда, что подобно Луне светит даже в самой глубокой тьме. 28 февраля, в последний день зимы, ночь станет ближе к каждому из вас в концертной программе «История одной ночи».

Исполнители: заслуженная артистка Карелии Ольга Дорофеева (виолончель); лауреаты международных конкурсов Алина Кардакова (меццо-сопрано), Ирина Костина (фортепиано), Анастасия Терехова (скрипка); художественное слово – актриса Негосударственного театра Ad LIBERUM Наталия Антипина.

В программе: Людовико Эйнауди, Клод Дебюсси, Габриэль Форе, Арам Хачатурян и другие.

Начало в 19:00, 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести здесь.

Реклама. ГАУ РК «Карельская госфилармония». ИНН 1001040248.