Историческая интеллектуальная игра пройдет в Карелии

Всероссийская историческая интеллектуальная игра «1418» пройдет 17 марта в Карелии, сообщает паблик «Министерство образования Республики Карелия»

Старт мероприятия назначен на 13:00. Участники, работая в режиме мозгового штурма, отвечают на вопросы ведущего в прямом эфире.

Игрокам предстоит дать ответы на 20 вопросов, охватывающих исторический период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.

Принять участие могут учащиеся общеобразовательных организаций России в возрасте от 14 до 18 лет. Численность команды не должна превышать 10 человек. С 15 февраля каждому участнику необходимо пройти регистрацию на платформе игра-1418.рф.

Задать свой вопрос можно в официальном телеграм-канале игры: @game1418. Контактное лицо: Ольга Дубикова, электронная почта: dubikova@vsezapobedu.com, телефон +7-901-711-21-59.

Изображение из группы «Министерство образования Республики Карелия»