Исхудавшую после зимней спячки медведицу сфотографировали в Карелии

Пробуждение бурой медведицы запечатлели в Кижском заказнике.

На ее шее установлен GPS-ошейник. 29 марта он передал сотрудникам Водлозерского парка точную геопозицию животного - медведица проснулась и начала перемещаться рядом с берлогой. Уже 2 апреля молодая хозяйка леса попала в объектив фотоловушек, установленных рядом с берлогой.

Медведица вышла из берлоги без потомства. После зимы она выглядит сильно исхудавшей, но, со слов специалистов, это норма. Весной она наберет форму.

Также специалисты надеются, что животное в следующем сезоне снова уляжется в спячку в этой берлоге, так как зимовка прошла спокойно, а весной выйдет с медвежатами.

Ранее следы медведя заметили в заповеднике «Кивач».