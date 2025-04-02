02 апреля 2025, 16:10
Исхудавшую после зимней спячки медведицу сфотографировали в Карелии
В конце марта в Кижском заказнике проснулась бурая медведица
фото пресс-службы Водлозерского парка
Пробуждение бурой медведицы запечатлели в Кижском заказнике.
На ее шее установлен GPS-ошейник. 29 марта он передал сотрудникам Водлозерского парка точную геопозицию животного - медведица проснулась и начала перемещаться рядом с берлогой. Уже 2 апреля молодая хозяйка леса попала в объектив фотоловушек, установленных рядом с берлогой.
Медведица вышла из берлоги без потомства. После зимы она выглядит сильно исхудавшей, но, со слов специалистов, это норма. Весной она наберет форму.
Также специалисты надеются, что животное в следующем сезоне снова уляжется в спячку в этой берлоге, так как зимовка прошла спокойно, а весной выйдет с медвежатами.
Ранее следы медведя заметили в заповеднике «Кивач».