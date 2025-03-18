Фотоловушки проследят за пробуждением медведицы

В Кижском заказнике вблизи предполагаемой берлоги бурой медведицы поставили несколько фотоловушек. Инспекторы Водлозерского парка надеются, что устройства зафиксируют момент пробуждения хищницы после зимней спячки. В камерах есть датчик движения, они включаются и передают кадры на любые расстояния.

Судя по погоде и снежному покрову, медведица еще спит, следов ее выхода из берлоги не заметили, территорию осматривали с квадрокоптера.

В 2024 году на медведицу надели ошейник с навигационным приемником и спутниковым радиомаяком и отследили место спячки.