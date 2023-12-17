«Ирония судьбы», или Причина не верить официальным данным об инфляции

На фоне общего подорожания продуктов питания эксперты составляют свои специфические аналитические обзоры. Например, аналитики системы сервисов «Контур.Маркет» подсчитали, насколько в этом году подорожали блюда с новогоднего стола Нади Шевелевой из фильма «Ирония судьбы», сообщает «Свободная пресса».

В ходе исследования эксперты взяли традиционные новогодние блюда: яйца под майонезом, заливную рыбу, оливье, селедку под шубой.

Оливье. Для приготовления оливье, по оценкам аналитиков, придется потратить на 23 процента больше денег, чем в прошлом году: 545,6 рубля. Среди ингредиентов наиболее заметно выросли в цене лук, а такж морковь и яйца.

Сельдь под шубой. Составляющие фирменного рецепта селедки под шубой в этом году обойдутся на 18 процентов дороже, чем в прошлом: 327,8 рубля. Основной продукт блюда — селедка — подорожал на 22 процента, картофель вырос в цене на 19, а свекла — на три процента, уточнили эксперты.

Яйца под майонезом. Куриное яйцо – лидер подорожания в этом году. Чтобы в предстоящую новогоднюю ночь отведать яйца под майонезом, придется заплатить на 54 процента больше, чем в 2022-м: 83,6 руб. против 54,3. Это — за порцию из пяти яиц.

Заливная рыба. Стоимость заливной рыбы из филе осетра, моркови, яиц, лука, лимона, зелени и специй выросла на 27 процентов до 3154,8 рубля.

Таким образом, в среднем новогодний стол, который будут украшать эти яства, обойдется на 30,5 процента дороже, чем год назад.

Мы, россияне, на новогоднем столе, конечно, не экономим. Хочется верить, что у каждого в эту ночь будет стол – полная чаша. Но, как говорится, осадочек остается… // Фото: KamranAydinov / Freepik