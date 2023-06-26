26 июня 2023, 09:11
Иосиф Пригожин планирует взять фамилию жены после мятежа ЧВК «Вагнер»
Продюсер Пригожин заявил, что стал объектом шуток и сравнений со своим однофамильцем
Иосиф Пригожин всерьез задумался о смене фамилии. Продюсер написал об этом в своем аккаунте в социальной сети после событий 24 июня. Он получил множество сообщений с шутками по поводу Евгения Пригожина – основателя ЧВК «Вагнер».
- С меня хватит! Беру фамилию жены! Ну и денек вчера выдался,
- написал Иосиф Пригожин.
Он позднее рассказал в интервью «КП», что на его странице оставляли комментарии и мемы. Люди писали «Верни Ростов», «Это что, прогрев к новой песне Валерии?», «Хватит гнать Шойгу!» и другие подобные вещи.
Так что Пригожин допустил возможность, что скоро станет Перфиловым-Пригожиным, взяв фамилию певицы Валерии – своей супруги. // фото: Виталий Белоусов/РИА Новости