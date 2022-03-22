Инвесторы в Карелии не испугались санкций и вложат 500 млн рублей

Инвесторы подтвердили намерения вложить в экономику республики около 500 миллионов рублей. Свои проекты на очередном заседании профильн6ой рабочей группы презентовали четыре компании, сообщили в Минэкономразвития РК.

По итогам реализации указанных проектов должны создать больше 100 новых рабочих мест. Их реализуют в сферах туризма и оказания образовательных услуг. Общий объем инвестиций составит 500 миллионов рублей.

Из-за сложной ситуации в связи с санкциями инвесторам будут оказывать всестороннюю поддержку.

В частности, могут на льготных условиях использовать средства Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства РК и Фонда развития промышленности РК. // Фото: источник