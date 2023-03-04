Инвентаризацию убежищ проведут в Карелии

В Карелии создали комиссию по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны.

Как следует из распоряжения регионального правительства, провести инвентаризацию в Карелии необходимо до 1 июля 2023 года.

Комиссию возглавил Александр Пшеницын, отвечающий в правительстве за взаимодействие с правоохранительными органами.

Комиссии по инвентаризации создадут в районах, округах и городах до 15 марта. Обследование нужно провести до 15 мая, а до 1 июня обобщить сведения. Содействовать в процессе будет карельское министерство имущественных и земельных отношений. Также правительство рекомендовало управлению министерства по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий помогать комиссия в инвентаризации убежищ. // фото Губернiя Daily