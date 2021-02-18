Интернет от Мегафона стал быстрее

В 2020 году оператор реализовал масштабный проект модернизации инфраструктуры в Северо-Западном филиале, благодаря которому впервые сеть LTE МегаФона появилась в 3 400 небольших населенных пунктах. Теперь еще около 500 тысяч абонентов компании могут выходить на связь на совсем иных скоростях.

Лидером развития сети стала Ярославская область. Здесь жители свыше тысячи сел и деревень получили доступ к 4G-интернету оператора. В Республике Карелия доступ к скоростному интернету получили более 60 тысяч жителей малых населенных пунктов.

Всего в рамках модернизации сети на территории Северо-Западного филиала в 2020 году связисты запустили более 1 250 базовых станций LTE. Сейчас их общее количество в округе составляет почти 8 тысяч, и 90% из них поддерживают LTE-стандарт. А это значит, что почти 16 млн человек имеют доступ к высокоскоростному интернету МегаФона.

Сегодня информационные технологии плотно вплетены в нашу повседневнуюжизнь, и сервисы, которыми мы пользуемся каждый день, воспринимаются естественно. Между тем, чтобы сохранять достойное качество сигнала, мы активно инвестируем в развитие инфраструктуры. Прошедшая в прошлом году модернизация сети позволила перейти большинству наших абонентов на 4G-скорости интернета. Это доказывают и наши собственные данные: рост дата-трафика на территории Северо-Западного филиала увеличился за год более чем на 40%,

– комментирует технический директор Северо-Западного филиала

МегаФона Петр Солодовник.