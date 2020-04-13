Интернет-мошенники наживаются на карельских женщинах



Почти рекордное количество обращений в полицию республики поступило за три минувших дня. От рук мошенников пострадало 17 жителей Карелии. Две трети из них – женщины. Сумма ущерба превысила 600 000 рублей, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Лидер по сумме ущерба среди населенных пунктов – город Петрозаводск, на втором месте – Костомукша, где злоумышленники изъяли 65 000 рублей, на третьем Медвежьегорск – 42 000 рублей.

Схемы остаются неизменными. Двенадцать жителей республики общались с «сотрудниками банка», двое – с «друзьями» в социальной сети, еще двое – с «продавцами» на интернет-площадке.

Полиция Карелии призывает оставаться бдительными! Не общайтесь с незнакомцами, представляющимися сотрудниками банка. Если беспокоитесь за сохранность средств – обращайтесь в банк по телефону, указанному на вашей карте. Не скачивайте неизвестные приложения на телефон, даже если звонящий утверждает, что это защитит ваши средства. Не передавайте парольную информацию. Не верьте: деньги не вернутся, а за оформленные кредиты придется платить.