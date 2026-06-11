Интерес к квартирам в ЖК «Карельский» растет

Строительство нового монолитного дома ведет компания NOVA

24-этажный дом будет четвертым по счету (строительный номер 2) в современном жилом комплексе «Карельский». Застройщик - строительная компания NOVA.

Близкое расположение к центру города и хорошая инфраструктура - новая поликлиника, современный детский сад в шаговой доступности, остановки общественного транспорта, парк Беличий остров для прогулок – несомненное преимущество для будущих новоселов.

В доме будет собственная крышная котельная, что поможет избежать долгосрочного отключения горячей воды в летнее время.

Квартиры будущие жильцы примут с чистовой отделкой либо с отделкой «под ключ» с гарантией 1 год.

На территории жилого дома будет расположена современная детская площадка, созданная с учетом всех безопасных стандартов и потребностей детей разного возраста.

В доме будет паркинг: подземный и крытый наземный. Собственное место в паркинге – это не только комфорт, но и продление срока службы автомобиля, так как он будет защищен от неблагоприятных погодных условий. Кроме этого, приобретение собственного машинного места может стать выгодной и перспективной инвестицией, так как его можно сдать в аренду и получать дополнительный доход.

Во всех домах и во всех вариантах планировок от строительной компании NOVA продуманы места для хранения вещей. Этот дом не станет исключением. Во входной зоне квартиры предусмотрено место для гардеробной системы, а в спальне можно легко установить шкаф. Помимо мест хранения в квартире, жильцам предлагаются кладовые помещения. Приобретение кладовых в жилом комплексе «Карельский» позволит существенно упростить вашу жизнь.

Несмотря на то, что ключевая ставка сейчас достаточно высокая, отдел продаж «Новы» для своих клиентов сохраняет выгодные условия на покупку квартиры в новостройке. Узнайте подробности в отделе продаж по адресу г. Петрозаводск, Комсомольский пр., 29/ ул. Чапаева 50. Или звоните по номеру телефона: 59-47-47.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте Наш.дом.рф

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