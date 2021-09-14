Инспекторы штрафуют пешеходов без световозвращателей в Карелии

С начала года на дорогах Карелии по вине пешеходов произошло 30 ДТП. В этих авариях погибли 8 человек и ранены 24. Такую статистику приводит пресс-служба ГИБДД республики.

Темное время суток для пешеходов самое опасное - произошло 19 аварий.

«Госавтоинспекция Карелии напоминает, что при переходе дороги и движении по обочинам в темное время суток (в условиях недостаточной видимости) пешеходам рекомендуется, а вне населенного пункта пешеходы обязаны иметь при себе световозвращающие элементы и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств»,

- отметили в ГИБДД.

С начала года в Карелии инспекторы выписали штраф 330 пешеходам, которые двигались без световозвращателей вне населенных пунктов. Фото pixabay.com/StockSnap