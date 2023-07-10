Инспекторы ДПС в Петрозаводске сегодня ищут пьяных водителей

Чтобы предупредить происшествия с участием пьяных автомобилистов, полицейские 10 июля проводят очередной рейд. На улицах Петрозаводска – снова «Контроль трезвости», сообщили в Госавтоинспекции.

Автоинспекторы выборочно останавливают машины и проверяют водителей, пресекая нарушение ПДД.

За шесть месяцев текущего года в городе зафиксировали семь ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых девять человек получили травмы и четыре человека погибли. // фото: ГИБДД Петрозаводска