Память погибшего на СВО земляка увековечили в карельском поселке

Памятную доску погибшему в зоне спецоперации Ивану Николаевичу Куршиеву торжественно открыли в Мегрегской школе. Об этом сообщили 9 июля в группе администрации Олонецкого района ВКонтакте.

Иван был медиком – сначала работал фельдшером скорой помощи в Олонецкой ЦРБ, потом в Лодейнопольской больнице. Районные власти рассказали, что он был одним из лучших сотрудников.

«Он был рядовым контрактной службы. Первым приходил на помощь раненым бойцам. Был старшим санитаром отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона»,

- написали в сообщении.

Иван Куршиев погиб в августе прошлого года на Донбассе. Право открыть мемориальную доску предоставили его родителям - Николаю Васильевичу и Татьяне Васильевне. // фото: администрация Олонецкого района/ВКонтакте