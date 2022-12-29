Иностранец незаконно проник на предприятие в Петрозаводске

На днях из охраняемого предприятия в Петрозаводске поступил сигнал тревоги. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Охранник рассказал стражам порядка, что неизвестный мужчина проигнорировал установленный на предприятии пропускной режим и проник на территорию через въездные ворота.

Нарушитель был задержан. Выяснилось, что мужчина - гражданин соседнего государства. Иностранца передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото Росгвардии