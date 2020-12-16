Иномарку подожгли ночью в Петрозаводске

Сегодня ночью в 3 часа 23 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что возле жилого дома на бульваре Интернационалистов горит легковой автомобиль. Об этом сообщил источник, близкий к МЧС по РК.

Когда на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты, в автомобиле «Тойота Камри» огнем были охвачены салон и моторный отсек. Пожарные за считанные минуты справились с возгоранием.

В результате пожара в иномарке были повреждены салон и моторный отсек на общей площади четыре квадратных метра.

По предварительным данным специалистов, автомобиль среди ночи загорелся из-за умышленного поджога. Сейчас по данному ЧП проводится проверка.

Еще один пожар на автотранспорте за истекшие сутки произошел в городе Суоярви. Там по неустановленной пока причине в 20 часов 59 минут загорелся автомобиль «Вольво» (тягач).

В результате пожара огнем была повреждена кабина на площади четыре квадратных метра. По факту инцидента проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается. Фото goodfon.ru