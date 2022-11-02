Имущественный спор между родными вылился в разбой и годы колонии

Пятерых жителей Тверской и Московской областей признали в Петрозаводске виновными в разбое. Мужчины напали на владельца автостоянки по просьбе его родственника, сообщили в прокуратуре Карелии.

Они в январе прошлого года пришли на расположенную на Карельском проспекте стоянку с боевым и травматическим оружием и стали требовать деньги и ценные вещи. Таким путем они пытались решить имущественный спор. Потерпевший активно сопротивлялся, поэтому злоумышленникам пришлось сбежать.

Вскоре их задержали, но вину они признали только частично. Суд не согласился с их доводами и признал виновными. Одному фигуранту назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 4 года, остальным – на срок от 3,5 до 4,5 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Зачинщик нападения ранее полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его еще в августе осудили на 9,5 лет лишения свободы. // Фото: pxhere.com