«ИМПРУВ»: Школа, объединяющая мир языков

Образовательный центр «ИМПРУВ» — лидер среди школ Петрозаводска по качественному изучению иностранных языков (6+)

Фото: Образовательный центр Импрув

Начало своей истории школа «ИМПРУВ» положила в 2014 году, изначально предлагая курсы исключительно английского языка. Сегодня же она гордится своим статусом одной из наиболее масштабных мультиязычных школ региона, расширив перечень изучаемых языков и предложив студентам обучение:

английскому;

китайскому;

финскому;

немецкому;

испанскому;

морскому английскому;

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку;

повышение уровня владения русским языком.

Ключевая особенность образовательного процесса заключается в методике живого общения. Все занятия направлены на активное использование полученных знаний в реальной практике. Ученики регулярно участвуют в интерактивных играх, дебатах, встречах с носителями языка, просмотрах кинофильмов и увлекательных мероприятиях на изучаемом языке. Так, студенты Центра знакомятся с традиционными китайскими чайными церемониями, узнают о немецкой кухне и культурной среде и постигают искусство разговорного общения в рамках реальных ситуаций.

Особый интерес вызывает работа Анны Владимировны Дрейлинг, признанного специалиста по китайскому языку. Анна Владимировна окончила один из крупнейших лингвистических вузов Китая - Даляньский университет иностранных языков (DLUFL), является преподавателем и переводчиком китайского языка с 2013 года и активно принимает участие в различных форумах китаистов. Её методика включает элементы культурного погружения: китайские праздники, квизы и игры, повышающие общий уровень понимания Востока. И как результат, высокий и максимальный балл студентов Центра при сдаче международного экзамена по китайскому языку HSK, умение построить диалог на языке в путешествиях по Поднебесной и прием научных делегаций из КНР.

Здесь каждый желающий сможет бесплатно пройти тестирование своего текущего уровня владения языком и посетить ознакомительные уроки.

В рамках акции, действующей с 12 января по 31 мая 2026 года, вы можете получить скидку 5%, сообщив код «класс».

Приходите учиться иностранным языкам в образовательный центр «ИМПРУВ» и откройте для себя мир новых возможностей.

Адрес: г.Петрозаводск, ул.Мурманская д.1а.

Фото: Образовательный центр Импрув.

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