17 июля 2020, 13:32
Общество

Именем военного моряка назвали залив в Онежском озере

Михаил Мишустин подписал постановление о наименовании одного из водных объектов Карелии

В Онежском озере появился залив Бекмана. Он расположился к северо-востоку от мыса Кочковнаволок, сообщает пресс-служба министерства национальной политики РК.

Альфред Беман - советский военный моряк, автор учебных пособий, изобретатель различных приборов в области судовождения. Он ушел из жизни в 1991 году в возрасте 95 лет.

Увековечить таким образом память Альфреда Бекмана предложили в Совете ветеранов и в Сообществе капитанов Беломорско-Онежского пароходства.

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альфред бекман
Михаил Мишустин
Онежское озеро
залив
название
кочковнаволок