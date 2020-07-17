Именем военного моряка назвали залив в Онежском озере

В Онежском озере появился залив Бекмана. Он расположился к северо-востоку от мыса Кочковнаволок, сообщает пресс-служба министерства национальной политики РК.

Альфред Беман - советский военный моряк, автор учебных пособий, изобретатель различных приборов в области судовождения. Он ушел из жизни в 1991 году в возрасте 95 лет.

Увековечить таким образом память Альфреда Бекмана предложили в Совете ветеранов и в Сообществе капитанов Беломорско-Онежского пароходства.