17 июля 2020, 13:32
Именем военного моряка назвали залив в Онежском озере
Михаил Мишустин подписал постановление о наименовании одного из водных объектов Карелии
В Онежском озере появился залив Бекмана. Он расположился к северо-востоку от мыса Кочковнаволок, сообщает пресс-служба министерства национальной политики РК.
Альфред Беман - советский военный моряк, автор учебных пособий, изобретатель различных приборов в области судовождения. Он ушел из жизни в 1991 году в возрасте 95 лет.
Увековечить таким образом память Альфреда Бекмана предложили в Совете ветеранов и в Сообществе капитанов Беломорско-Онежского пароходства.