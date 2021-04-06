49-летний американский предприниматель Илон Маск за день разбогател на $6 миллиардов. Об этом говорят данные рейтинга Forbes Real-Time, которые обновляются в реальном времени. Однако это не сделало его богатейшим человеком на Земле.

Состояние предпринимателя, владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla, подскочило благодаря росту акций производителя электромобилей Tesla. Как пишут «Известия», росту акций Tesla поспособствовала публикация отчета о производстве и поставке электромобилей.

Теперь состояние Маска оценивается в 169,8 миллиардов долларов. Американец занимает вторую строчку рейтинга после основателя Amazon Джеффа Безоса, чей капитал составляет 188,6 миллиарда долларов.

Как отмечает Forbes USA, большая часть состояния Маска приходится на пакет в Tesla. Ему принадлежит 21% акций компании. В марте состояние предпринимателя подросло за сутки на 25,1 миллиард долларов. А в конце февраля Маск потерял за день 14 миллиардов долларов из-за падения акций Tesla на торгах. Тогда предприниматель утратил первенство в списке богатейших людей. (фото Britta Pedersen, ria.ru)