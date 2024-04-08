08 апреля 2024, 08:05
Илон Маск назвал необходимый для колонизации Марса срок
Для заселения Красной планеты потребуется 20 лет, сообщил глава SpaceX
Для создания самодостаточного города на Марсе потребуется 20 лет и один миллион человек. Об этом рассказал глава компании SpaceX Илон Маск, его слова приводит «Лента.ру».
Как отметил предприниматель, проект по колонизации Красной планеты будет реализован с помощью ракеты Starship 3. Миссии на Марс будут проводиться примерно раз в два года. На планету отправят несколько миллионов грузов.
Маск допустил, что большинство колонизаторов Марса на Землю уже не вернутся. В то же время возможность возвращения необходимо обеспечить, отметил миллиардер. // Фото: unsplash.com / Planet Volumes