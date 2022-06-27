IKEA анонсировала старт продаж остатков товаров на сайте

IKEA скоро откроет продажи товаров на своем сайте. Купить их смогут все желающие, сообщил на портале шведский ретейлер.

Сейчас товары для дома доступны к покупке лишь для сотрудников IKEA. Они могут приобрести их в магазинах. Остальным покупателям предоставят только возможность приобрести товары онлайн.

Точную дату начала распродажи для всех компания не сообщила. Напомним, она уходит из России, продает все четыре свои фабрики и сокращает сотрудников на производствах. // Фото: Gettyimages.ru