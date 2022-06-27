27 июня 2022, 19:31
IKEA анонсировала старт продаж остатков товаров на сайте
Шведская торговая сеть сообщила, что онлайн-продажи товаров начнутся через несколько дней
IKEA скоро откроет продажи товаров на своем сайте. Купить их смогут все желающие, сообщил на портале шведский ретейлер.
Сейчас товары для дома доступны к покупке лишь для сотрудников IKEA. Они могут приобрести их в магазинах. Остальным покупателям предоставят только возможность приобрести товары онлайн.
Точную дату начала распродажи для всех компания не сообщила. Напомним, она уходит из России, продает все четыре свои фабрики и сокращает сотрудников на производствах. // Фото: Gettyimages.ru