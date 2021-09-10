Игра в шашки на дороге обернулась аварий на мосту в Петрозаводске

Автомобиль на скорости начало болтать из стороны в сторону на мосту между Кукковкой и Древлянкой в столице Карелии, пишет dtpptz.ru. Аварию запечатлела камера городского видеонаблюдения компании «Сампо.ру».

Дорожный инцидент произошел 9 сентября в 07:37 на мосту через Лососинку. Машины двигались в сторону Кукковки.

Один из водителей, вероятно, решил перестроиться, не справился с управлением, автомобиль занесло. Он врезался в один отбойник, затем другой. Его развернуло. Все это происходило прямо перед другими движущимися автомобилями. Машина в итоге остановилась. Из нее вышли люди.