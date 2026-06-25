И снова о любви: цыганская романтика и греческий темперамент

Квартет «Четыре четверти» подарит слушателям музыкальную поездку к морю

Фото предоставлено Карельской государственной филармонией

В Петрозаводском Дворце бракосочетаний 9 июня прозвучит концертная программа "Летний роман", завершающая абонементный цикл "И снова о любви" в текущем сезоне(6+).

В первые дни лета подарите себе атмосферу отпуска, праздника и не просто хорошего, а превосходного настроения. Концерт «Летний роман» – это практически поездка к морю. Слушателей ждёт очарование стран балканского полуострова с атмосферой всеобщего веселья, лёгкости и жизнелюбия. В пышный летний музыкальный букет соединятся цыганская романтика, греческий темперамент и неповторимые еврейские интонации смеха сквозь слёзы.

Концерт «Летний роман» – как фильмы Эмира Кустурицы: яркий, разноцветный, насыщенный колоритными тембрами и бьющей через край энергией, с ощущением свободы и ветра в волосах. Скорее всего, зрителям будет очень сложно усидеть на месте. К слову, сам Кустурица о балканской музыке говорил так: «Наша музыка несёт в себе мощный импульс чувства, которое я считаю главным, основным и единственным – радость».

Исполнители: Квартет русских народных инструментов «Четыре четверти», солист – заслуженный артист Карелии Леонид Янишен (кларнет).

В программе: болгарские, греческие, цыганские, румынские и еврейские мелодии.

Начало в 19:00, 6+

Билеты можно приобрести здесь.

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