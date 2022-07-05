«Художника» с наркотиками отловили в Петрозаводске

Стражи порядка задержали молодого человека, наносившего надписи на фасады домов в Петрозаводске. При 25-летнем молодом человеке нашли наркотик, сообщили в пресс-службе МВД. Суд привлек его к административной ответственности.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков проводят административное расследование, поскольку молодой человек наносил надписи краской.

Он действовал ночью, прячась от посторонних глаз. Для «работы» изготовил трафарет, купил баллончик с краской. Таким способом он зарабатывал «легкие деньги», пока не попался полиции. На видео, распространенном МВД, молодой человек говорит, что раскаивается в содеянном. (фото скриншот)