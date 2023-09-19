Холодную воду отключат на целый день в ряде домов Петрозаводска

Сегодня в 9:00 в Петрозаводске ожидается отключение холодного водоснабжения в ряде домов. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, без воды останутся некоторые здания на улицах Советской, Лисицыной и Мелентьевой. Причиной отключения станут плановые работы на сетях.

Ориентировочно ресурс вернется в дома горожан к 20 часам. // Фото «Петрозаводск говорит»