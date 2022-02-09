09 февраля 2022, 14:09
Мир

Хоккейная сборная России выиграла первый матч на Олимпиаде

Хоккеисты команды ОКР с минимальным счетом обыграли Швейцарию

Сборная России по хоккею в первом матче олимпийского турнира обыграла сборную Швейцарии со счетом 1:0.

Единственную шайбу в матче россияне забросили в концовке первого периода. Отличился Антон Слепышев. Больше голов в игре не было.

На групповом этапе соревнований на Олимпиаде в Пекине сборной России предстоит сыграть также с командами Дании и Чехии. Фото Getty Images

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Метки: 
олимпиада
сборная России
Хоккей
Швейцария
Пекин