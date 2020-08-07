Хлам рядом с мусорными баками вызвал нарекания у жилищной инспекции

Сотрудники Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору проверили состояние контейнерных площадок у четырех многоквартирных домов по улице Кондопожской и Октябрьского проспекта в Петрозаводске.

Контейнеры были пустыми, а состояние площадок нареканий не вызвало. При этом ревизоры выявили ряд нарушений. В частности, территории вокруг площадок оказались завалены бытовым мусором, строительными материалами, порубочными остатками, старой мебелью и покрышками.

Жилищные инспекторы, изучив кадастровые данные, выяснили, что межевание земельных участков, на которых расположены контейнерные площадки, не проведено в установленном порядке. В связи с чем территории не могут относиться к общему имуществу собственников помещений многоквартирных домов.

«На основании действующего законодательства участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов относится к вопросам местного значения городских и сельских поселений», - говорится в сообщении госкомитета. Материалы по выявленным нарушениям уборки были направлены в мэрию, которая должна будет принять меры к их устранению.

Фото: vk.com