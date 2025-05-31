Хищник разрыл могилы на кладбище в Карелии

Жительница поселка Надвоицы рассказала и показала, в каком виде находится могила ее мамы после визита лесного зверя.

"Надвойчане, у нас тревожные новости. Вчера на кладбище нашла мамину могилу вот в таком виде. Это медведь. Если зверь повадился, он будет ходить. Не приносите сладости и еду на могилы. Животное имеет очень хороший нюх и начнет рыть свежие могилы. А там и до живых людей не далеко. Не ходите по одиночке. Будте осторожны",

- пишет женщина в паблике «Надвоицы онлайн».

Подписчики паблика пишут, что такая разрытая могила не одна. Также сообщается, что вчера охотовед обошел все места визитов хищника. Присутствовали рабочие кладбища, все рассмотрели. Версия про медведя отменяется, скорее всего, это росомаха. У нее очень похожа лапа, но мельче.

"Ночной охотник. Но, все равно, надо посматривать по деревьям, она нападает сверху, сказал охотовед".

Минприроды Карелии сообщило, что охотинспектор выезжал на место, присутствие медведя или его следов в районе кладбища не зафиксировано.

Однако если вы заметите медведя в населенном пункте Сегежского округа, рекомендуем напрямую сообщить информацию охотинспектору по телефону: 8-931-702-94-29. © «Петрозаводск говорит»