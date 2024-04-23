«Хендай Солярис» сбил мужчину на пешеходном переходе

На пешеходном переходе сегодня утром сбили человека. Все произошло в районе пересечения улиц Володарского и Калинина. Инцидент попал в объектив камеры «Сампо.ру».

Автомобиль «Хендай Солярис» совершал левый поворот, в этот момент по «зебре» шел мужчина, после удара он упал на асфальт.

За рулем автомобиля находился 42-летний водитель, сообщили в Госавтоинспекции. Пострадавшему, 34-летнему мужчине, помощь оказали на месте автонаезда. Обстоятельства произошедшего устанавливают.

По сообщению ГИБДД Петрозаводска, в прошлом году на этом перекрестке пострадали три пешехода. // фото скриншот