Подросток в Карелии стал курьером мошенников и быстро попался

Мошенники пытались обмануть 84-летнюю жительницу Прионежского района, но бдительная пенсионерка не поверила и вызвала полицию. Так правоохранители вышли на несовершеннолетнего курьера преступников, сообщили в МВД Карелии.

Как это обычно бывает, пенсионерке позвонили на стационарный телефон. Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что племянница женщины стала виновницей ДТП со смертельным исходом.

Для «урегулирования» проблемы нужны деньги. Мужчина спросил, сколько есть у пенсионерки. Та сказала, что у нее есть 200 тысяч рублей. Собеседник велел передать эти средства курьеру. Потом попросил записать номера купюр и их номинальную стоимость.

Это смутило женщину, не прерывая разговор по стационарному телефону, она по мобильному связалась с родственником и попросила узнать, все ли в порядке с племянницей.

Оказалось, родственница не попадала в аварию и в деньгах не нуждалась. Вскоре на пороге дома появился курьер аферистов, но пенсионерка не отдала ему сбережения.

Полицейские нашли курьера. Это несовершеннолетний петрозаводчанин, который нигде не работает и не учится. Подросток рассказал, что нашел подработку в соцсети. За все время он смог заработать меньше 10 тысяч рублей, остальное перечислил кураторам.

Полицейские выяснили, что тот же курьер причастен и к другим криминальным эпизодам: один из них произошел в Суоярви, два других – в Вологодской области. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. // фото: freepik.com