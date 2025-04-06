Ханцевич: «Складировать мусор на центральной улице недопустимо»

Вице-спикер Петросовета Александр Ханцевич обратился за помощью к специалистам городского управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства. Причина – странная ситуация на проспекте Ленина после строительства здесь новой гостиницы.

Пенсионеры, проживающие на проспекте Ленина, обратили внимание депутата на мусор, оставшийся после строительства. Работы на объекте завершились ещё осенью прошлого года, однако во дворе здания до сих пор свалены поддоны, доски и строительные материалы. Горожане попросили оказать содействие в уборке территории.

«Проспект Ленина — это визитная карточка и лицо нашего любимого города. Петрозаводск активно готовится к празднованию Дня Победы и туристическому сезону. Складировать мусор на центральной улице просто недопустимо. По моей просьбе инспекторы муниципального контроля обследуют территорию. Если факты незаконного хранения стройматериалов подтвердятся, в адрес организации будет вынесено предписание об устранении нарушений», — сообщил Александр Ханцевич.